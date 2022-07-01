Suzuki представил кроссовер Brezza

Фактически, перед нами второе поколение Vitara Brezza – просто со сменой поколения модели решили провести и небольшой ребрендинг

Платформа здесь ровно та же, что и на предшественнице – Global C, однако, моторы уже используются новые – под капотом располагается полуторалитровый атмосферник на 103 лошадиные силы. В качестве коробки передач используется 6-диапазонный автомат (альтернатива – 5-ступенчатая механика). Тип привода – только передний. Чуть позже появится битопливная модификация.

Дизайн у автомобиля тоже новый – особое внимание привлекают светодиодные фары и «пухлые» колесные арки. В салоне же появился 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, панорамная крыша и проекционные экраны.