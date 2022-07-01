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1 июл 2022

Suzuki представил кроссовер Brezza

Suzuki представил кроссовер Brezza
Автор фото: фирма-производитель

Фактически, перед нами второе поколение Vitara Brezza – просто со сменой поколения модели решили провести и небольшой ребрендинг

Платформа здесь ровно та же, что и на предшественнице – Global C, однако, моторы уже используются новые – под капотом располагается полуторалитровый атмосферник на 103 лошадиные силы.  В качестве коробки передач используется 6-диапазонный автомат (альтернатива – 5-ступенчатая механика). Тип привода – только передний. Чуть позже появится битопливная модификация.

Дизайн у автомобиля тоже новый – особое внимание привлекают светодиодные фары и «пухлые» колесные арки. В салоне же появился 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, панорамная крыша и проекционные экраны.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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