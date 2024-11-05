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5 ноя 2024

Suzuki представила электрический кроссовер eVitara

Suzuki представила электрический кроссовер eVitara
Автор фото: фирма-производитель

Компания Suzuki пополняет свой модельный ряд электрическим кроссовером eVitara. Автомобиль разработан для глобального рынка, но дебют eVitara состоится в Индии

Дизайн в целом основан на прошлогоднем концепте eVX, но с переработанной передней частью и классическими дверными ручками, вместо скрытых. Также серийная версия немного меньше: длина - 4,27 м, ширина - 1,8 м, высота - 1,6 м, при колесной базе 2,7 м. Внутри все стандартно: на передней панели расположился единый кластер “приборки” и мультимедийной системы, мультируль с приплюснутой нижней частью и минималистичный центральный тоннель.

Стандартный eVitara оснащен одним электромотором мощностью 144 л.с. и батареей на 49 кВт*ч. Версия подороже комплектуется 174-сильным электродвигателем и 61-киловаттной батареей. В обоих случаях привод передний. Запас хода пока не сообщается. Флагманский eVitara получил два электродвигателя суммарной мощностью 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Другие подробности о кроссовере пока не сообщается.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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