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19 авг 2022

Suzuki выпустила машину для бедных

Suzuki выпустила машину для бедных
Автор фото: фирма-производитель

Suzuki Motor представила ультрабюджетную модель для развивающихся стран — она называется Alto K10

Пусть название вас не смущает – к одноименному японскому кей-кару новинка не имеет никакого отношения- машины построены на разных платформах, да и по габаритам существенно отличаются друг от друга. К слову, габариты у Alto K10 следующие: длина, ширина и высота новинки составляют 3530, 1490 и 1520 мм.

Что касается технических характеристик, то под капотом располагается литровый 67-сильный турбомотор, который работает с 5-ступечатой «механикой» или роботизированной коробкой передач с аналогичным числом диапазонов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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