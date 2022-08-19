Suzuki выпустила машину для бедных

Suzuki Motor представила ультрабюджетную модель для развивающихся стран — она называется Alto K10

Пусть название вас не смущает – к одноименному японскому кей-кару новинка не имеет никакого отношения- машины построены на разных платформах, да и по габаритам существенно отличаются друг от друга. К слову, габариты у Alto K10 следующие: длина, ширина и высота новинки составляют 3530, 1490 и 1520 мм.

Что касается технических характеристик, то под капотом располагается литровый 67-сильный турбомотор, который работает с 5-ступечатой «механикой» или роботизированной коробкой передач с аналогичным числом диапазонов.