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23 мар 2022

Suzuki займется разработкой летающих автомобилей

Suzuki займется разработкой летающих автомобилей

Японский автомобильный концерн  объявил о партнерстве со стартапом SkyDrive, который занимается разработкой компактных летательных аппаратов  вертикального взлета

Свои совместные усилия обе компании направят на разработки новых аэрокаров  и обеспечению их массового производства. Скорее всего,  автомобильный концерн предоставит свои заводские мощности, а прямой разработкой будут заниматься именно специалисты SkyDrive.  Есть вероятность, что для реализации нового проекта будет выделен новый завод Suzuki по производству электрокаров и аккумуляторов в Индии.

Что касается самой продукции Skydrive, то стартап уже демонстрировал свой прототип, который обладал полным функционалом, то есть мог летать. Тогда прототип имел вид компактной капсулы на одного человека с восемью винтами и без колёс. SkyDrive заявляет, что прототип уже прошёл лётные испытания и получил нужные сертификаты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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