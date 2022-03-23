Suzuki займется разработкой летающих автомобилей

Японский автомобильный концерн объявил о партнерстве со стартапом SkyDrive, который занимается разработкой компактных летательных аппаратов вертикального взлета

Свои совместные усилия обе компании направят на разработки новых аэрокаров и обеспечению их массового производства. Скорее всего, автомобильный концерн предоставит свои заводские мощности, а прямой разработкой будут заниматься именно специалисты SkyDrive. Есть вероятность, что для реализации нового проекта будет выделен новый завод Suzuki по производству электрокаров и аккумуляторов в Индии.

Что касается самой продукции Skydrive, то стартап уже демонстрировал свой прототип, который обладал полным функционалом, то есть мог летать. Тогда прототип имел вид компактной капсулы на одного человека с восемью винтами и без колёс. SkyDrive заявляет, что прототип уже прошёл лётные испытания и получил нужные сертификаты.