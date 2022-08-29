У Suzuki Spacia появилась грузовая модификация

Этот популярный кей-кар переделали в небольшой фургончик, который теперь носит приставку Base в названии

Строго говоря, фургоном машину назвать сложно - она осталась пятиместной, вот только вместо удобного заднего дивана здесь появилась жесткая скамья, а задний отсек теперь наглухо заделан железом, хотя раньше там были окна. В комплектацию входит композитная «мультиборд-панель», которая может использоваться как перегородка или как полка на разной высоте. Что касается внешних признаков, то с машины сняли весь хром.

В принцпе, это стандартный способ превращения пассажирского кей-кара, в условно-грузовой. Подобное уже делали в Daihatsu со своим Tanto. Но вернемся к Spacia. Автомобиль оснащен 3-цилиндровым бензиновым мотором R06A объемом 0,66 л и мощностью 52 л.с. В качестве коробки передач здесь используется вариатор.