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26 май 2023

В Россию привезли Suzuki Escudo

В Россию привезли Suzuki Escudo
Автор фото: фирма-производитель

Параллельный импорт обеспечил нам поставки еще одной новинки – кросовера Escudo. Впрочем, россиянам уже знаком этот автомобиль

Фактически, Escudo – это та же Vitara, только созданная для японского рынка. Удивительно, но машину собирают в Венгрии, причем для японского рынка! То есть, все машины, которые привозят в Россию – праворульные. В оснащение автомобиля входит камера заднего вида, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы, кожаный мультируль и т. д.

Силовая установка здесь интересная – гибридная. В ее основе – атмосферный полуторалитровый 100-сильный двигатель, который дополняется 35-сильным электромотором. Любопытно, но в качестве коробки передач сюда установили 5-ступенчатую механику.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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