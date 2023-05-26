В Россию привезли Suzuki Escudo

Параллельный импорт обеспечил нам поставки еще одной новинки – кросовера Escudo. Впрочем, россиянам уже знаком этот автомобиль

Фактически, Escudo – это та же Vitara, только созданная для японского рынка. Удивительно, но машину собирают в Венгрии, причем для японского рынка! То есть, все машины, которые привозят в Россию – праворульные. В оснащение автомобиля входит камера заднего вида, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы, кожаный мультируль и т. д.

Силовая установка здесь интересная – гибридная. В ее основе – атмосферный полуторалитровый 100-сильный двигатель, который дополняется 35-сильным электромотором. Любопытно, но в качестве коробки передач сюда установили 5-ступенчатую механику.