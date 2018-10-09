Впечатляющий успех Suzuki в России

В сентябре у дилеров Сузкуки в России дела пошли совсем хорошо. По информации аналитиков за истекший месяц они продали 621 автомобиль

Это на 48% больше прошлогоднего результата. Всего с начала текущего года дилерам удалось реализовать уже больше 4 тысяч авто и увеличить продажи в сравнении с предыдущим годом на 24%.

В нашей стране уже давно хорошо известна модель Vitara. Она давно пользуется значительным спросом. Но в этом году свой вклад стал вносить и новый компактный паркетник Jimny, который по соотношению цены и качества представляется россиянам даже более привлекательным, чем Витара.

В текущем году у Suzuki в РФ большие планы. Компания поставила себе задачу достичь цифры в 6,5 тыс. шт. к концу года. Для достижения целей производитель собирается активно продвигать программы кредитования и зачёта старого транспортного средства. Кроме этого, запланирован вывод на рынок ряда специальных версий для российского рынка, которые должны дополнительно подогреть интерес к бренду.