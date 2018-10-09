Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2018

Впечатляющий успех Suzuki в России

Впечатляющий успех Suzuki в России

В сентябре у дилеров Сузкуки в России дела пошли совсем хорошо. По информации аналитиков за истекший месяц они продали 621 автомобиль

Это на 48% больше прошлогоднего результата. Всего с начала текущего года дилерам удалось реализовать уже больше 4 тысяч авто и увеличить продажи в сравнении с предыдущим годом на 24%.

В нашей стране уже давно хорошо известна модель Vitara. Она давно пользуется значительным спросом. Но в этом году свой вклад стал вносить и новый компактный паркетник Jimny, который по соотношению цены и качества представляется россиянам даже более привлекательным, чем Витара.

В текущем году у Suzuki в РФ большие планы. Компания поставила себе задачу достичь цифры в 6,5 тыс. шт. к концу года. Для достижения целей производитель собирается активно продвигать программы кредитования и зачёта старого транспортного средства. Кроме этого, запланирован вывод на рынок ряда специальных версий для российского рынка, которые должны дополнительно подогреть интерес к бренду.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, CarsWeek

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Ciaz

Suzuki обновила бюджетный седан

23 августа 2018
Suzuki Vitara

Suzuki анонсировала появление обновленной Vitara в России

06 августа 2018
Suzuki Vitara

Suzuki обновила Vitara

02 августа 2018
Suzuki Jimny

Suzuki привезет новый Jimny в Россию

11 июля 2018
Suzuki Jimny

Suzuki рассекретила новый Jimny

18 июня 2018
Suzuki Jimny

Suzuki прекратила производство Jimny

15 июня 2018

 Новости Suzuki

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит
Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"

Написано новостей:

2 2 0 1 5