Toyota Camry обзавелась полным приводом

Компания Toyota представила полноприводную модификацию новой Camry. Такой седан доступен только на японском рынке и более нигде

Полный привод реализован здесь с помощью электромотора, который установлен на задней оси. Он, в свою очередь, помогает ДВС при старте на скользком покрытии и отключается при достижении скорости в десять километров в час. По двигателям, к слову, здесь все стандартно: гибрид, где в паре с электромотором работает 2,5-литровым атмосферный двигатель. Общая мощность агрегатов- 211 лошадиных сил, если учесть еще один мотор, который отвечает за полный привод, то пиковая мощность составит уже 218 «лошадок».

Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии. В продажу Camry с системой e-Four на японском рынке поступят в середине декабря.