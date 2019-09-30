Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2019

Toyota Camry обзавелась полным приводом

Toyota Camry обзавелась полным приводом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила полноприводную модификацию новой Camry. Такой седан доступен только на японском рынке и более нигде

Полный привод реализован здесь с помощью электромотора, который установлен на задней оси. Он, в свою очередь, помогает ДВС при старте на скользком покрытии и отключается при достижении скорости в десять километров в час.  По двигателям, к слову, здесь все стандартно:  гибрид, где в паре с электромотором работает 2,5-литровым атмосферный двигатель. Общая мощность агрегатов- 211 лошадиных сил, если учесть еще один мотор, который отвечает за полный привод, то пиковая мощность составит уже 218 «лошадок».

Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии.  В продажу Camry с системой e-Four на японском рынке поступят в середине декабря.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Camry

Toyota продала 400-тысячную Camry в России

11 сентября 2019
Toyota Camry TRD

Toyota Camry получила спортивный ген

20 ноября 2018
Toyota Camry

Toyota Camry вернется на европейский рынок

01 июня 2018
Toyota Camry

Toyota Camry: все о российской версии

03 апреля 2018
Toyota Camry

Toyota Camry для России: известны двигатели

27 февраля 2018
Toyota Camry

Рассекречен облик Toyota Camry для российского рынка

23 ноября 2017

 Новости Toyota Camry

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 гольфист Тест драйв
27 сентября 2019

Nissan Qashqai
"Гольфист"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 между прошлым и будущим
Тест драйв
24 сентября 2019

Volkswagen Polo Sedan
"Между прошлым и будущим"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 вид спереди
Тест драйв
23 сентября 2019

Nissan X-Trail
"Что привнесла в ходовые качества рестайлингового Nissan X-Trail перенастройка подвески"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 3 3 0