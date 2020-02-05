Россиянам предложат спортивную Toyota Camry

Российские дилеры Toyota Motor начали принимать заказы на новую комплектацию седана Camry, которая называется S-Edition. Если в двух словах, то это Камри со спортивными нотками в оформлении. То есть один декор, а не хардкор

Да, технических отличий у S-Edition нет. Спортивная комплектация доступна только с 2,5-литровым мотором мощностью в 181 лошадиную силу. Так что фраза «Любви достойна только мать, а также Камри 3.5» окончательно потеряла свою актуальность.

Зато декора на автомобиле хоть отбавляй. Снаружи здесь есть спойлер на крышке багажника, накладки на передний и задний бамперы красного цвета, ненавязчивая черная окантовка полностью светодиодных фар и фонарей, 18-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски специального дизайна и шильдик S-Edition. Также спортивная Camry доступна в двух вариантах окраски кузова — полностью черном и двухцветном. В двухтоновой версии основным цветом является «белый перламутр», а стойки и крыша автомобиля окрашены в «черный металлик». Дополнительно в черный цвет окрашены боковые молдинги на дверях, корпуса боковых зеркал заднего вида, нижняя решетка радиатора и спойлер.