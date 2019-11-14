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14 ноя 2019

Toyota Camry получила полный привод

Toyota Camry получила полный привод
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила полноприводную модификацию седана Camry нового поколения для североамериканского рынка

В седане применили схему Dynamic Torque Control AWD, в которой задняя ось подключается при помощи электромагнитной муфты, способной передавать на задние колеса до 50% крутящего момента. Полный привод будет доступен для автомобилей лишь с 2,5-литровым двигателем, который на американской версии модели развивает 205 лошадиных сил. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Отметим, что такой же полный привод устанавливается на Rav4. Кстати вариант Camry с четырьмя ведущими колесами получился на 75 кг тяжелее моноприводной модификации. В США продажи новой Toyota Camry AWD стартуют ранней весной следующего года. Кроме того, осенью 2020 г. на рынке появится полноприводная версия седана Avalon. Приедет ли полноприводная Camry в Россию - неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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