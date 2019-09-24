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24 сен 2019

Новая Toyota Corolla стала похожа на Lada Vesta SW Cross

Новая Toyota Corolla стала похожа на Lada Vesta SW Cross
Автор фото: фирма-производитель

Не в одной лишь России собирают кросс-универсалы, в стране восходящего солнца тоже распробовали этот формат, особенно в компании Toyota, которая вывела на рынок универсал повышенной проходимости Corolla Touring Sports TREK

От стандартного универсала Corolla Touring Sports версию TREK можно отличить благодаря особым 17-дюймовым алюминиевым дискам, пластиковой защите нижней части кузова и измененной черной радиаторной решетке с узором в виде пчелиных сот. В салоне автомобиля появилась модернизированная приборная панель с декоративными накладками под дерево.

В техническом отношении  автомобиль получил переработанную подвеску с увеличенным клиренсом и два двигателя: 1,8-литровый 120-сильный бензиновый мотор, а также двухлитровый агрегат, выдающий 180 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с вариатором. Привод — исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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