Toyota показала самую экономичную Сorolla

На автосалон в Лос-Анджелесе японский концерн привез гибридную версию седана Corolla. По заявлению производителя, средний расход топлива в смешанном цикле достигает 4,7 литра на «сотню»

Toyota не стала изобретать велосипед и позаимствовала гибридную силовую установку у модели Prius, которая состоит из 1,8-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Суммарная мощность всей силовой установки 122 л. с. Кстати, блок батарей расположили под задними сидениями, что позволило сохранить полезный объем багажника.

Собственно, будущим владельцам будет доступно три режима езды: Eco, Normal и Sport. Однако, существует и специальный режим EV, который позволяет преодолевать небольшие расстояния на электрической тяге, правда данные по запасу хода в таком режиме производитель не заявляет. К слову, следуя всем современным тенденциям, автомобиль может восполнять электроэнергию, благодаря системе регенерации при торможении.

Что касается оснащения, то гибридная Corolla не отличается от своих обычных собратьев. Стоит отметить, что автомобиль получит набор вспомогательных систем Safety Sense, включающий в себя такие ассистенты как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде из полосы движения, распознавание дорожных знаков и прочие. В продажу машина должна поступить весной будущего года. Доберется ли до нас гибридная версия Corolla- пока не известно.