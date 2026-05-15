Автомобильный портал Motorpage
15 май 2026

Toyota вывела на японский рынок компактный внедорожник Land Cruiser FJ

Toyota вывела на японский рынок компактный внедорожник Land Cruiser FJ
Автор фото: фирма-производитель

Компактный рамный внедорожник, который уже успели назвать уменьшенной версией Land Cruiser Prado, оценили в 4,5 млн иен, что эквивалентно 2,08 млн рублей

Новинка является наследником классической Toyota BJ 1951 года. Land Cruiser FJ получил характерный квадратный дизайн кузова в стиле актуальной генерации Land Cruiser. Привлекают внимание массивный пластиковый обвес, широкие колесные арки, С-образная светодиодная оптика и рейлинги на крыше. При этом в линейке есть версии с круглыми светодиодными фарами, а также с грузовой платформой на крыше.

В основе модели лежит платформа IMV, знакомая по пикапу Hilux Champ. Длина Land Cruiser FJ составляет 4575 мм, ширина – 1855 мм, а расстояние между осями – 2580 мм. Салон рассчитан на пятерых человек. Объем багажника – 795 литров, а при сложенных задних сиденьях – 1607 литров. В салоне установлены цифровая приборная панель и мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма. В список оснащения также входит комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense с системой мониторинга слепых зон.

На японском рынке Land Cruiser FJ оснащается бензиновым атмосферным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра. Мощность – 163 л.с. и 246 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – полный (Part Time).
 

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4 GR Sport

Toyota может выпустить RAV4 с мощным турбомотором

05 мая 2026
Toyota RAV4

Toyota не спешит выпускать электрический RAV4, ставка сделана на bZ4X

22 апреля 2026

Продажи Toyota в России растут вопреки глобальному спаду

02 апреля 2026

Toyota снижает планку: жесткие стандарты качества уступают борьбе за выживание

31 марта 2026
Toyota Yaris (2024)

Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии обновились и получили механику

24 февраля 2026

Владельцы подают в суд на Toyota из-за проблем с коробкой передач

19 февраля 2026

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша
Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 4 8