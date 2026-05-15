Toyota вывела на японский рынок компактный внедорожник Land Cruiser FJ

Компактный рамный внедорожник, который уже успели назвать уменьшенной версией Land Cruiser Prado, оценили в 4,5 млн иен, что эквивалентно 2,08 млн рублей

Новинка является наследником классической Toyota BJ 1951 года. Land Cruiser FJ получил характерный квадратный дизайн кузова в стиле актуальной генерации Land Cruiser. Привлекают внимание массивный пластиковый обвес, широкие колесные арки, С-образная светодиодная оптика и рейлинги на крыше. При этом в линейке есть версии с круглыми светодиодными фарами, а также с грузовой платформой на крыше.

В основе модели лежит платформа IMV, знакомая по пикапу Hilux Champ. Длина Land Cruiser FJ составляет 4575 мм, ширина – 1855 мм, а расстояние между осями – 2580 мм. Салон рассчитан на пятерых человек. Объем багажника – 795 литров, а при сложенных задних сиденьях – 1607 литров. В салоне установлены цифровая приборная панель и мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма. В список оснащения также входит комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense с системой мониторинга слепых зон.

На японском рынке Land Cruiser FJ оснащается бензиновым атмосферным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра. Мощность – 163 л.с. и 246 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – полный (Part Time).

