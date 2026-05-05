Toyota может выпустить RAV4 с мощным турбомотором

Компания Toyota допускает появление спортивной версии кроссовера Toyota RAV4 с турбированным двигателем. По словам представителей бренда, технических ограничений для этого нет, однако окончательное решение зависит от интереса покупателей

Инженеры подтвердили, что под капотом нового поколения модели может появиться 2,4-литровый турбомотор, который уже устанавливается на Lexus NX и Lexus RX. В версии RX 350 такой агрегат развивает 279 л.с.

На сегодняшний день самой мощной версией остается Toyota RAV4 GR Sport с гибридной силовой установкой, развивающей 309 л.с. Вероятно, в будущей модификации 2,4-литровый турбомотор также «подружат» с электромотором.

Тем не менее GR-версия пока остается на этапе идеи. В компании отмечают, что ключевым фактором является спрос на подобную модификацию, способную конкурировать с мощными кроссоверами вроде Volkswagen Tiguan R. Дополнительным ограничением может стать жизненный цикл самого двигателя. В ближайшие годы Toyota планирует перейти на новое поколение моторов объемом 1,5 и 2,0 литра, которые постепенно заменят текущие 4- и 6-цилиндровые агрегаты.

