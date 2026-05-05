Автомобильный портал Motorpage
5 май 2026

Toyota может выпустить RAV4 с мощным турбомотором

Toyota может выпустить RAV4 с мощным турбомотором
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota допускает появление спортивной версии кроссовера Toyota RAV4 с турбированным двигателем. По словам представителей бренда, технических ограничений для этого нет, однако окончательное решение зависит от интереса покупателей

Инженеры подтвердили, что под капотом нового поколения модели может появиться 2,4-литровый турбомотор, который уже устанавливается на Lexus NX и Lexus RX. В версии RX 350 такой агрегат развивает 279 л.с.

На сегодняшний день самой мощной версией остается Toyota RAV4 GR Sport с гибридной силовой установкой, развивающей 309 л.с. Вероятно, в будущей модификации 2,4-литровый турбомотор также «подружат» с электромотором.

Тем не менее GR-версия пока остается на этапе идеи. В компании отмечают, что ключевым фактором является спрос на подобную модификацию, способную конкурировать с мощными кроссоверами вроде Volkswagen Tiguan R. Дополнительным ограничением может стать жизненный цикл самого двигателя. В ближайшие годы Toyota планирует перейти на новое поколение моторов объемом 1,5 и 2,0 литра, которые постепенно заменят текущие 4- и 6-цилиндровые агрегаты.
 

При написании новости использовалась информация:
drive

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4

Toyota не спешит выпускать электрический RAV4, ставка сделана на bZ4X

22 апреля 2026

Продажи Toyota в России растут вопреки глобальному спаду

02 апреля 2026

Toyota снижает планку: жесткие стандарты качества уступают борьбе за выживание

31 марта 2026
Toyota Yaris (2024)

Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии обновились и получили механику

24 февраля 2026

Владельцы подают в суд на Toyota из-за проблем с коробкой передач

19 февраля 2026
Toyota Highlander (2027)

Toyota Highlander обновился и стал электрокаром

11 февраля 2026

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 1 6