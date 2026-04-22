22 апр 2026

Toyota не спешит выпускать электрический RAV4, ставка сделана на bZ4X

Toyota не спешит выпускать электрический RAV4, ставка сделана на bZ4X
Компания Toyota не исключает появления полностью электрической версии популярного кроссовера RAV4, однако в ближайшей перспективе такой проект не рассматривается как приоритетный. Производитель делает ставку на отдельную модель в сегменте электрокаров, которой выступает bZ4X.

По словам главного инженера проекта, текущая стратегия бренда предполагает разделение модельного ряда по типам силовых установок. Это означает, что электромобили и традиционные кроссоверы не будут объединяться в рамках одной модели. Несмотря на то, что платформа нового RAV4 технически способна поддерживать полностью электрическую силовую установку, компания не спешит использовать этот потенциал.

В Toyota подчеркивают, что RAV4 ориентирован на широкую аудиторию и должен оставаться универсальным и практичным кроссовером. В то же время bZ4X выполняет роль инновационного флагмана в сегменте электрокаров и служит площадкой для внедрения передовых технологий.

При этом в истории RAV4 уже были электрические версии. В 1997 году компания выпустила 328 экземпляров с запасом хода 153 км, а в 2012 году совместно с Tesla создала 2489 автомобилей с запасом хода 166 км. Оба проекта имели ограниченный тираж и с тех пор больше серийных версий не было.
 

