Toyota не спешит выпускать электрический RAV4, ставка сделана на bZ4X

Компания Toyota не исключает появления полностью электрической версии популярного кроссовера RAV4, однако в ближайшей перспективе такой проект не рассматривается как приоритетный. Производитель делает ставку на отдельную модель в сегменте электрокаров, которой выступает bZ4X.

По словам главного инженера проекта, текущая стратегия бренда предполагает разделение модельного ряда по типам силовых установок. Это означает, что электромобили и традиционные кроссоверы не будут объединяться в рамках одной модели. Несмотря на то, что платформа нового RAV4 технически способна поддерживать полностью электрическую силовую установку, компания не спешит использовать этот потенциал.

В Toyota подчеркивают, что RAV4 ориентирован на широкую аудиторию и должен оставаться универсальным и практичным кроссовером. В то же время bZ4X выполняет роль инновационного флагмана в сегменте электрокаров и служит площадкой для внедрения передовых технологий.

При этом в истории RAV4 уже были электрические версии. В 1997 году компания выпустила 328 экземпляров с запасом хода 153 км, а в 2012 году совместно с Tesla создала 2489 автомобилей с запасом хода 166 км. Оба проекта имели ограниченный тираж и с тех пор больше серийных версий не было.

