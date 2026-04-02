Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2026

Продажи Toyota в России растут вопреки глобальному спаду

Автор фото: ru.freepik.com

По итогам февраля, глобальные продажи японского автопроизводителя сократились на 2,3% и составили 806,9 тысячи автомобилей. Основной вклад в отрицательную динамику внес Китай, где спрос на автомобили Toyota и Lexus снизился почти на 14%. Небольшое падение также зафиксировано на домашнем рынке в Японии

На этом фоне Россия выглядит исключением. В феврале здесь было поставлено на учет 1975 новых автомобилей Toyota, что более, чем в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (рост составил 102%). Однако структура этих продаж заметно изменилась. Подавляющее большинство автомобилей поступает по каналам параллельного импорта, причем около 88% машин произведены в Китае.

Несмотря на локальный рост, влияние России на глобальные показатели бренда остается минимальным. Ее доля в общем объеме продаж Toyota составляет около 0,25%.

При написании новости использовалась информация: Автостат
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota снижает планку: жесткие стандарты качества уступают борьбе за выживание

31 марта 2026
Toyota Yaris (2024)

Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии обновились и получили механику

24 февраля 2026

Владельцы подают в суд на Toyota из-за проблем с коробкой передач

19 февраля 2026
Toyota Highlander (2027)

Toyota Highlander обновился и стал электрокаром

11 февраля 2026
Toyota

Toyota подтвердила разработку нового 6-местного кроссовера

03 февраля 2026

Toyota намекнула на новый большой кроссовер

28 января 2026

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"

Написано новостей:

3 7 0 1 7