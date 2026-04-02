Продажи Toyota в России растут вопреки глобальному спаду

По итогам февраля, глобальные продажи японского автопроизводителя сократились на 2,3% и составили 806,9 тысячи автомобилей. Основной вклад в отрицательную динамику внес Китай, где спрос на автомобили Toyota и Lexus снизился почти на 14%. Небольшое падение также зафиксировано на домашнем рынке в Японии

На этом фоне Россия выглядит исключением. В феврале здесь было поставлено на учет 1975 новых автомобилей Toyota, что более, чем в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (рост составил 102%). Однако структура этих продаж заметно изменилась. Подавляющее большинство автомобилей поступает по каналам параллельного импорта, причем около 88% машин произведены в Китае.

Несмотря на локальный рост, влияние России на глобальные показатели бренда остается минимальным. Ее доля в общем объеме продаж Toyota составляет около 0,25%.