Toyota Hilux получил новую версию в России

Японский концерн с началом августа запустил в России продажи пикапа Hilux с бензиновым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Новое сочетание агрегатов доступно только в комплектации «Престиж» за 3 192 000 рублей

До последнего момента 166-сильный бензиновый атмосферник предлагался лишь в паре с механической трансмиссией. Отметим, что у бензиновых моторов есть и альтернатива в виде дизелей - 2,4 (150 л.с.) и 2,8 литра (200 л.с.). Автоматическая трансмиссия доступна лишь старшему агрегату, правда, полный привод доступен на всех версиях пикапов без исключения.

Любопытно, но новая версия пикапа будет предлагаться с хорошим уровнем оснащения, куда входят и полный электропакет, и двухзонный климат-контроль, и полноценный мультимедийный комплекс с поддержкой современных протоколов.