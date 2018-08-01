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1 авг 2018

Toyota Hilux получила «юбилейную» версию

Toyota Hilux получила «юбилейную» версию
Автор фото: фирма-производитель

Пикап Toyota Hilux — самая популярная модель легкого грузовичка на российском рынке. Причем в утилитарных целях ее используют редко, а рассматривают в качестве более доступной альтернативы внедорожнику. В этом году японский пикап отмечает свое 50-летие

К юбилею российское отделение Toyota подготовило новую версию Hilux, которая получила название Exclusive. У машины иные, нежели у обычных версий, передний бампер и радиаторная решетка, 18-дюймовые легкосплавные колеса и интегрированная подножка в заднем бампере.

Интерьер «эксклюзивной» версии выполнен в черном цвете (включая потолок). Сиденья получили перфорацию, а панель приборов – иное оформление. В салоне установлены декоративные вставки «под хром» а так же окрашенные черным «рояльным» лаком. Даже брелок системы бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой у версии Exclusive иной.

Toyota Hilux Exсlusive доступен с 2,8-литровым турбодизельным двигателем (177 л. с.), 6-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. Обойдется машина минимум в 2 699 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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