Toyota представила заряженный Hilux GR Sport

Создавать заряженные пикапы было обычным делом для американских автопроизводителей вроде Dodge или Ford, однако, теперь в этот стан решила войти и японская Toyota

Новинка предназначена лишь для рынка Южной Африки, зато доработки здесь совсем не косметические - японские инженеры перенастроили подвеску и поработали со штатным турбодизелем на 2.8 литра нарастив ему мощность с 200 до 224 лошадиных сил, а крутящий момент с 500 до 530 Ньютон-метров. Любопытный факт, Hilux GR Sport на других рынках оснащается совершенно иными моторами. Так, к примеру, в Японии это 150-сильный турбодизель, а в США используется тот же мотор 2.8, что и в Африке, но уже без форсировки.

Пару слов о внешности. От стандартного пикапа новинка отличается пластиковыми расширителями колесных арок, особым дизайном колесных дисков и решеткой радиатора с логотипом GR. Также была расширена цветовая палитра, куда было добавлено несколько новых оттенков вроде перламутрового белого.