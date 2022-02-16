Автомобильный портал Motorpage
16 фев 2022

Toyota представила заряженный Hilux GR Sport

Toyota представила заряженный Hilux GR Sport

Создавать заряженные пикапы было обычным делом для американских автопроизводителей вроде Dodge или Ford, однако, теперь в этот стан решила войти и японская Toyota

Новинка предназначена лишь для рынка Южной Африки, зато доработки здесь совсем не косметические  -  японские инженеры перенастроили подвеску и  поработали со штатным турбодизелем на 2.8 литра нарастив ему мощность с 200 до 224 лошадиных сил, а крутящий момент с 500 до 530 Ньютон-метров. Любопытный факт, Hilux GR Sport на других рынках оснащается совершенно иными моторами. Так, к примеру, в Японии это 150-сильный турбодизель, а в США используется тот же мотор 2.8, что и в Африке, но уже без форсировки.

Пару слов о внешности. От стандартного пикапа новинка отличается пластиковыми расширителями колесных арок, особым дизайном колесных дисков и решеткой радиатора с логотипом GR. Также была расширена цветовая палитра, куда было добавлено несколько новых оттенков вроде перламутрового белого.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Hilux

Представлен заниженный пикап Toyota Hilux

27 августа 2021
Toyota Hilux

Toyota Hilux получил новую версию в России

02 августа 2021
Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota Hilux стал потихоньку чернеть

16 августа 2019
Toyota Hilux

Toyota Hilux получила «юбилейную» версию

01 августа 2018
Toyota Hilux

Пикапы Toyota установили рекорд Гиннесса на Крайнем Севере

31 января 2018
Toyota Hilux

В России вновь отзывают пикапы Toyota Hilux

30 ноября 2017

 Новости Toyota HiLux

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx (2020) комфорт физический и психологический Тест драйв
15 февраля 2022

Lexus RX
"Комфорт физический и психологический"
Mercedes-Benz GLB - mercedes-benz glb (2020) в детский сад на броневичке
Тест драйв
14 февраля 2022

Mercedes-Benz GLB
"Mercedes-Benz GLB: в детский сад на броневичке"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) porsche taycan cross turismo (2022) один на один
Тест драйв
11 февраля 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Один на один"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

3 0 0 4 8