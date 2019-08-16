Toyota Hilux стал потихоньку чернеть

Помните старинную страшилку про черную-черную комнату? Собственно, нам кажется, что ее стоит переделать под черный-черный дилерский центр, где черными-черными людьми продается черный-черный автомобиль. Нет, мы не сошли с ума просто Toyota вывела на рынок новую версию пикапа Hilux под названием Exclusive Black

Да, черноты в нем хватает с лихвой, ибо главное в этой версии- внешний вид. Над ним поработали основательно - пикапу добавили колесными дисками черного цвета, радиаторной решеткой и противотуманными фарами с окантовкой из темного хрома. Кроме того, в черных тонах оформлены ручки дверей, корпусы внешних зеркал, центральная вставка на переднем бампере, а также молдинг на капоте. В салоне появились декоративные вставки под черный рояльный лак и обивка из черной кожи соответственно.

В техническом плане Toyota Hilux Exclusive Black оснащен 2,8-литровым наддувным дизельным мотором. Мощность агрегата составляет 177 л. с. и 450 Н•м крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.