Представлен водородный Toyota Hilux

Японский концерн показал экспериментальный пикап Hilux H2, который оснащен необычной силовой установкой

Да, перед нами прототип, но компания всерьез рассматривает возможности по созданию серийной модификации подобного пикапа. Пока что здесь применяется силовая установка от водородного седана Mirai – электрический двигатель, мощностью в 185 лошадиных сил. К слову, тип привода здесь задний, а пробег на условном баке (три резервуара с газом расположены под полом грузовой площадки) составляет 647 километров.

Инженеры проекта уже сообщили, что если автомобиль доведут до конвейера, то моторы будут другими – более мощными. Интересно, что разработку водородного Hilux ведет британское подразделение японского концерна — Toyota Motor United Kingdom. Проект пользуется финансовой поддержкой правительства Британии.