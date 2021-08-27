Представлен заниженный пикап Toyota Hilux

Нет, это не продукт безумного тюнинга, а вполне себе серийный автомобиль, который предназначается для рынка Тайланда

Зачем тайцам нужен заниженный пикап – непонятно, но факт остается фактом - в Toyota создали именно такую машину. Дорожный просвет «спортивного» Hilux уменьшен на 23 милли¬метра. Новинка оснащается более мощными тормозными механизмами с красными суппортами. Также на пикап устанавливается новый боди-кит, включая измененные бампера и боковые молдинги.

Вообще, машину действительно можно назвать спортивной – под капотом располагается мощный дизельный агрегат с турбонаддувом, который развивает более двухсот лошадиных сил. Интересно, что привод у такого пикапа только задний. Также машину оснастили усиленной подвеской.