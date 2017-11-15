Компания Toyota обновила пикап Hilux — новинка официально дебютировала в Таиланде, где и производится. Внешне автомобиль изменился не сильно, по технической части остался прежнием, зато обзавелся новой комплектацией.

Все заметные изменения во внешности Toyota Hilux сосредоточены в передней части: пикап получил новую трапецевидную хромированную решетку, которая сделала его похожим на американскую Tacoma. Также изменилась форма переднего бампера, появились новые противотуманные фары с С-образной окантовкой.

В гамме появилась новая версия, которая получила название Rocco (на фото). В ней у пикапа увеличен клиренс, появилась защита днища и пластиковые расширители колесных арок, 18-дюйсовые колеса с внедорожной резиной и аппликация на кузове. В комплектацию входят все опции топовой версии.

По технической части пикап вообще не изменился и по-прежнему предлагается в Таиланде с бензиновым и дизельным двигателями. Когда машина доберется до России неизвестно, но японцы его точно привезут к нам — Hilux по итогам девяти месяцев является самой популярной моделью в своем сегменте.