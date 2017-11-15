Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2017

Toyota обновила пикап Hilux

Toyota обновила пикап Hilux
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota обновила пикап Hilux — новинка официально дебютировала в Таиланде, где и производится. Внешне автомобиль изменился не сильно, по технической части остался прежнием, зато обзавелся новой комплектацией.

Все заметные изменения во внешности Toyota Hilux сосредоточены в передней части: пикап получил новую трапецевидную хромированную решетку, которая сделала его похожим на американскую Tacoma. Также изменилась форма переднего бампера, появились новые противотуманные фары с С-образной окантовкой.

В гамме появилась новая версия, которая получила название Rocco (на фото). В ней у пикапа увеличен клиренс, появилась защита днища и пластиковые расширители колесных арок, 18-дюйсовые колеса с внедорожной резиной и аппликация на кузове. В комплектацию входят все опции топовой версии.

По технической части пикап вообще не изменился и по-прежнему предлагается в Таиланде с бензиновым и дизельным двигателями. Когда машина доберется до России неизвестно, но японцы его точно привезут к нам — Hilux по итогам девяти месяцев является самой популярной моделью в своем сегменте.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Hilux

У пикапов Toyota в России обнаружены опасные подушки безопасности

19 сентября 2017

Toyota отзывает 63 автомобиля в России

25 мая 2016
Toyota Hilux

Toyota отзывает пикапы Hilux на территории России

06 ноября 2015
Toyota Hilux

Toyota отзывает 685 автомобилей из России

27 октября 2015
Toyota HiLux 2016

Пикап Toyota Hilux нового поколения вышел на российский рынок

02 сентября 2015
Toyota HiLux 2016

Обновленный пикап Toyota Hilux уже доступен для заказа в России

28 июля 2015

 Новости Toyota HiLux

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"
Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец
Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"
Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации
Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"

Написано новостей:

2 0 1 3 1