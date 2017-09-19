Кажется, эпопея с отзывами автомобилей из-за дефектных подушек Takata будет бесконечной. Автопроизводители отзывают все новые и новые автомобили. На этот раз о новой сервисной кампании объявило российское отделение Toyota.

Дилерам предстоит заменить подушки в 323 пикапах Toyota Hilux, проданных в нашей стране с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г.

«Причиной отзыва является газогенераторы водительских подушек безопасности, несоответствующие спецификации. Существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии», — говорится в сообщении компании направленном в Росстандарт.

За этим сухим сообщением скрывается опасность срабатывания подушки безопасности не в полную силу, либо же полном открытии, когда в этом нет необходимости. Во всем мире зафиксировано более 20 смертельных случаев из-за дефектных подушек, а общее число автомобилей разных производителей, на которые они устанавливались, превысило 11 миллионов единиц.

На отзываемых в России пикапах дилеры заменят водительские подушки безопасности. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

