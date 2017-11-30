Похоже, что история с дефектными подушками Takata, которые обнаруживают все на новых и новых автомобилях, не закончится никогда. Очередная партия машин отзывается на российском рынке.

Речь идет о 9310 пикапах Toyota Hilux, произведенных с 2 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года. Российский импортер уведомил о добровольном отзыве автомобилей Росстандарт.

Причиной отзыва является существующая вероятность того, что на указанных автомобилях может некорректно сработать водительская подушка безопасности во время аварии. В рамках сервисной кампании на транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора водительской подушки безопасности. Традиционно все работы будут бесплатными для владельцев.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

