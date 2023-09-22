Новый Toyota Grand Highlander привезли в Россию

Один из российских дилеров выставил на продажу новый Toyota Grand Highlander, ввезенный по схеме параллельности импорта. Автомобиль оценили во внушительные 10 440 000 рублей

Дебют Toyota Grand Highlander в США состоялся в этом году, а продажи начались в прошлом месяце. Автомобиль получил брутальный дизайн с широкой решеткой радиатора. Салон имеет трехрядную компаньонку сидений. На передней панели устанавливается 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Цифровая «приборка» имеет такую же диагональ. Габариты автомобиля составляют: 5116/1989/1781 мм., а колесная база - 2946 мм.

Под капотом установлен 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 265 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Альтернатива - гибридная силовая установка, в основе которой лежит тот же мотор объемом 2,4 л. Суммарная мощность - 362 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Обе версии комплектуется 8-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.