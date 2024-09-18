Toyota Highlander отметит свой 25-летний юбилей новой спецверсией

Компания Toyota показала новую версию кроссовера Highlander, приуроченную к 25-летию модели. Она отличается как внешним, так и внутренним декором. Всего планируется сделать 2500 таких экземпляров

Toyota Highlander 25th Edition можно узнать по серебряным элементам на кузове и оригинальным 20-дюймовым дискам классического дизайна. Также покупателям предложены два традиционных для этой модели цвета - серый Heavy Metal и белый Wind Chill Pearl. В салоне установлены новые сиденья с кожаной отделкой и специальные коврики с юбилейным логотипом. Данная версия по оснащению соответствует комплектации Hybrid Limited, которая включает 3-зонный климат-контроль, 12,3-дюймовую мультимедийную систему, аудиосистему JBL, а также комплекс водительских ассистентов.

Технических изменений не произошло. Данная версия предложена как с традиционным 2,4-литровым турбомотором мощностью 269 л.с., так и в виде гибрида с 2,5-литровым “атмосферником” и двумя электромоторами. Суммарная мощность такой модификации составляет 246 л.с.