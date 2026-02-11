Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2026

Toyota Highlander обновился и стал электрокаром

Toyota Highlander обновился и стал электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

С 2027 модельного года популярный семейный кроссовер полностью отказывается от двигателей внутреннего сгорания и выходит на рынок как полноценный электромобиль

Toyota Highlander 2027 построен на новой платформе и заметно прибавил в габаритах. Длина кузова увеличилась до 5050 мм, а колесная база до 3050 мм. Ширина и высота – 1989 мм и 1709 мм соответственно. Дизайн модели выполнен в актуальной стилистике бренда. Можно заметить пластиковый обвес, широкий воздухозаборник, скрытые дверные ручки и фирменную светодиодную оптику, растянувшуюся по всей ширине кузова. Центральное место в салоне занимает 14-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Здесь также имеется цифровая приборная панель, две беспородные зарядки для смартфонов и новый 3-спицевый руль.

Стандартная переднеприводная версия кроссовера оснащена электромотором мощностью 221 л.с. и 268 Нм крутящего момента. Полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 338 л.с. и 438 Нм крутящего момента. Обе версии комплектуются аккумулятором на 77 кВтч с запасом хода 462 и 449 км соответственно. Полноприводному Highlander досталась также батарея на 95,8 кВтч. Максимальный запас хода – 515 км.

