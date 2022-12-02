Toyota готовится представить Grand Highlander

Компания Toyota в следующем году добавит в свою линейку новый трехрядный кроссовер. Модель, построенная на базе обычного Highlander, получит приставку Grand к названию и более просторный салон

Премьера машины состоится уже в феврале следующего года – на автосалоне в Чикаго. Интересно, но руководство Toyota называет новинку «идеальным автомобилем для путешествий». При этом все подробности о машине остаются в абсолютном секрете.

Из единственного тизера, где показали корму автомобиля, мы лишь можем узнать, что автомобиль получит гибридную силовую установку (благодаря подсмотренному шильдику Hybrid). Компания Toyota в следующем году добавит в свою линейку новый трехрядный кроссовер. Модель, построенная на базе обычного Highlander, получит приставку Grand к названию и более просторный салон.