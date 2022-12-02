Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2022

Toyota готовится представить Grand Highlander

Toyota готовится представить Grand Highlander
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota в следующем году добавит в свою линейку новый трехрядный кроссовер. Модель, построенная на базе обычного Highlander, получит приставку Grand к названию и более просторный салон

Премьера машины состоится уже в феврале следующего года – на автосалоне в Чикаго. Интересно, но руководство Toyota называет новинку «идеальным автомобилем для путешествий». При этом все подробности о машине остаются в абсолютном секрете.

Из единственного тизера, где показали корму автомобиля, мы лишь можем узнать, что автомобиль получит гибридную силовую установку (благодаря подсмотренному шильдику Hybrid). Компания Toyota в следующем году добавит в свою линейку новый трехрядный кроссовер. Модель, построенная на базе обычного Highlander, получит приставку Grand к названию и более просторный салон.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Highlander

Представлен обновленный Toyota Highlander

12 мая 2022
Toyota Highlander XSE (2021)

Toyota запатентовала Highlander нового поколения для России

27 июля 2020
Toyota Highlander 2020

В Россию едет новый Highlander

12 мая 2020
Toyota Highlander 2020

Toyota сертифицировала новый Highlander для России

12 марта 2020
Toyota Highlander XSE 2021

Toyota Highlander стал спортивнее

06 февраля 2020
Toyota Highlander 2020

Представлен новый Toyota Highlander

17 апреля 2019

 Новости Toyota Highlander

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 6 9