26 сен 2025

Toyota показала обновленный Highlander для китайского рынка

Автор фото: фирма-производитель

Если американская версия Toyota Highlander 2026 модельного года ограничилась ростом цен и мелкими доработками, то для китайского рынка модель получила уже более значимые изменения

В салоне китайского Highlander появился 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, что заметно больше, чем прежние 10,25- или 12,3-дюймовые дисплеи. В стандартную комплектацию также теперь входит цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, а проекционный дисплей предлагается в качестве опции. Ради нового экрана инженеры убрали физические кнопки климат-контроля, сделав ставку на сенсорное управление.

Кроме этого, список оснащения пополнился 50-киловаттной беспроводной зарядкой, панорамной крышей, электроприводом и обогревом задних сидений, а также 11-канальной аудиосистемой JBL. Кроссовер по-прежнему доступен с пятиместным и семиместным салоном.

Моторная гамма осталась прежней. Покупателям предложены 2,0-литровый турбомотор на 244 л.с. или гибридная силовая установка с 2,5-литровым двигателем мощностью 243 л.с. Цены начинаются от 249 800 юаней (2,9 миллиона рублей). Это заметно меньше той суммы, которую просят в США за базовую версию.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

