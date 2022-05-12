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12 май 2022

Представлен обновленный Toyota Highlander

Представлен обновленный Toyota Highlander
Автор фото: фирма-производитель

Популярному японскому кроссоверу слегка изменили внешность и пересмотрели моторную гамму

Начнем, как раз, с последнего пункта. С обновлением Highlander лишился 3.5-литрового атмосферного бензинового мотора. Напомним, что его мощность составляла 249 лошадиных сил. В качестве замены теперь выступает четырехцилиндровый турбомотор объемом 2.4-литра. Мощность агрегата составляет 265 лошадиных сил. Toyota замечает, что расход бензина у кроссовера с турбомотором на уровне машины с V6 (9,8 л/100 км), но улучшена динамика и снижен объем вредных выбросов. К слову, коробка передач не изменилась - здесь по-прежнему трудится 8-ступенчатый автомат.

Что касается дизайна, то внешне машина не изменилась, зато в салоне появился новый 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Диагональ цифровой приборной панели также увеличилась - с семи до двеннадцати дюймов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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