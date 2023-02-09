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9 фев 2023

Представлен Toyota Grand Highlander

Представлен Toyota Grand Highlander
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota в преддверии автосалона в Чикаго рассекретила новую версию кроссовера Highlander, которая получила название Grand Highlander

В техническом плане здесь нет никаких откровений – «тележка» позаимствована у обычного Highlander. Cиловые установки – тоже.  Первый вариант – атмосферный, 184-сильный двигатель объемом 2.4 литра.  Второй вариант – 367-сильный гибрид на основе с 2.5-литрового мотора. К слову, в таком исполнении кроссовер способен разогнаться до сотни за шесть с половиной секунд.

К сожалению, производитель не раскрывает точных габаритов модели, хотя, если судить по фотографиям, он выглядит существенно крупнее обычного «Хайлендера», длина которого составляет 4.9 метра. Эксперты полагают, что Grand Highlander «раскинулся» на 5.5-5.7 метра.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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