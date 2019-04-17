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17 апр 2019

Представлен новый Toyota Highlander

Представлен новый Toyota Highlander
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал внедорожник Toyota Highlander следующего поколения. Модель сменила платформу, выросла в размерах и получила новый дизайн

Вслед за Camry Highlander переехал на новую платформу Toyota New Global Architecture (TNGA-K) с бóльшим содержанием в конструкции высокопрочных сталей и увеличенной жесткостью на скручивание. Чуть позже мы сообщим о преимуществах платформы, а пока что сконцентрируемся на внешнем облике. Да, автомобиль немного подрос, правда лишние сантиметры направились в багажник. Что касается дизайна то эксперты отмечают, что кроссовер позаимствовал некоторые черты у нового RAV4 и седана Avalon. По-своему эффектно смотрится новая оптика с хищным прищуром, капот с центральной широкой выштамповкой, рельефно-скульптурная линия на боковой части.

Говоря о технической составляющей, производитель заявляет о том, что  переход на новую платформу позволил добиться лучшей управляемости и уменьшить радиус разворота. Что касается силовых установок, то в гамму двигателей нового Toyota Highlander вошел бензиновый 3.5 V6. Мощность — 299 лошадиных сил и 357 Нм крутящего момента. В пару к нему предложен восьмидиапазонный «автомат» Direct Shift. Также доступен вариант с гибридной силовой установкой: «атмосферник» 2.5, два электромотора и компактный блок батарей под задними сиденьями. Суммарная отдача — 243 силы.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, motor

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