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10 апр 2019

Toyota анонсировала новый Highlander

Toyota анонсировала новый Highlander
Автор фото: фирма-производитель

Стоит отметить, что сделано это было крайне необычным способом, а именно с помощью 3D-инсталляции автомобиля

Дебют внедорожника состоится уже совсем скоро на автосалоне в Нью-Йорке. Какие-либо технические характеристики модели пока не раскрываются. Неофициально ожидается, что в новом поколении Highlander переедет на платформу TNGA и сможет получить гибридную модификацию. А вот составить первое впечатление о внешности можно по тизеру, на подготовку которого ушло без малого два месяца.

Дело в том, что за это время приглашенный художник Майкл Мерфи создал трехмерную модель «Хайлендера», которая включает в себя 200 отдельных элементов, каждый из которых был подвешен за нити в строго определенном порядке. В итоге авторам проекта удалось добиться любопытной оптической иллюзии - в зависимости от угла взгляда автомобиль  либо выглядит цельным, либо «разбитым» на тысячи отдельных эелементов. Интересно, что эту же инсталляцию Toyota намерена проецировать на ночное небо Нью-Йорка недалеко от места проведения автосалона. Отмечается, что таким образом производитель хочет дать возможность всем желающим полюбоваться новым дизайном внедорожника.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РБК

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