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6 фев 2020

Toyota Highlander стал спортивнее

Toyota Highlander стал спортивнее
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Чикаго Toyota представила Highlander в версии XSE. Не спешите злорадствовать, помимо декора с автомобилем была произведена и работа по технической части

Но начать стоит именно с внешности, так новый Highlander XSE можно будет опознать по новому переднему бамперу с внушительной "пастью" и вертикальными щелями воздухозаборников, иному наполнению решетки радиатора, хромированным оконечникам выхлопной системы и набору черных акцентов. Не обошлось и без новых колесных дисков, и без красно-черной цветовой гаммы и карбона в интерьере.

Двигатель кроссовера оставили без изменений – 3.5 литровый V6 мощностью в 295 лошадиных сил. Однако в Toyota поработали над "тележкой" кроссовера, перенастроив ему подвеску с прицелом на спортивность поведения и заново откалибровав электроусилитель руля. Как и раньше, кроссовер может иметь привод как на передние, так и на все колеса.

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