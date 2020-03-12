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12 мар 2020

Toyota сертифицировала новый Highlander для России

Toyota сертифицировала новый Highlander для России
Автор фото: фирма-производитель

В России машину оснастят бензиновым мотором. Двигатель будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода

Компания Toyota сертифицировала в России кроссовер Highlander четвертого поколения. Соответствующее одобрение типа транспортного средства появилось в базе данных Росстандарта. Согласно документу, в РФ машину оснастят 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 249 лошадиных сил. Мотор будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Что касается внешних изменений, то кроссовер получил черты RAV4. Новинка оснащается черной решеткой радиатора, многочисленными хромированными элементами кузова, новой светодиодной оптикой, панорамным люком, другими бамперами. Салон Highlander четвертого поколения получил отделку кожей, новую фоновую подсветку, модернизированную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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