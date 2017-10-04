Большой кроссовер Toyota Highlander поставляется к нам из Северной Америки и только с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 249 л.с. и полным приводом. Отсюда и высокие цены. Неожиданно, компания Toyota их снизила, причем речь не о сезонной акции, а именно о пересмотре ценовой политики в отношении модели.

Кроме того, у кроссовера появилась новая базовая комплектация, которая получила название «Элеганс» (3 226 000 рублей). Она включает в себя рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, 3-зонный климат-контроль, обогрев сидений первых двух рядов, водительское сиденье с электрорегулировками кресла, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, электропривод багажной двери.

Две комплектации, которые были и до этого, подешевели. Так версия «Престиж» предлагается за 3 374 000 рублей (-261 000 рублей). В нее входят система мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом, аудиосистема JBL с 12 динамиками, мультимедия с 8-дюймовым экраном и навигационной системой на русском языке.

Топовая версия «Люкс Safety» подешевела на 265 000 рублей и теперь предлагается за 3 524 000 рублей. В нее помимо всего прочего входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense с активным круиз-контролем, системами предупреждения о столкновении и схода с полосы и распознавания дорожных знаков.