Автомобильный портал Motorpage
27 июл 2020

Toyota запатентовала Highlander нового поколения для России

Toyota запатентовала Highlander нового поколения для России
Автор фото: фирма-производитель

В России кроссовер нового поколения будет продаваться с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым мотором V6

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения большого кроссовера Highlander нового поколения. Точная дата начала продаж машины на нашем рынке пока неизвестна. Ранее японская компания сообщала, что до российских дилеров автомобиль доберется этим летом.

Новый Highlander, как и прежний, предложат в семиместном исполнении салона с посадочной формулой 2+3+2. В России кроссовер будет продаваться с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым мотором V6. Мощность двигателя составляет 249 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Highlander 2020

В Россию едет новый Highlander

12 мая 2020
Toyota Highlander 2020

Toyota сертифицировала новый Highlander для России

12 марта 2020
Toyota Highlander XSE 2021

Toyota Highlander стал спортивнее

06 февраля 2020
Toyota Highlander 2020

Представлен новый Toyota Highlander

17 апреля 2019
Toyota Highlander

Toyota анонсировала новый Highlander

10 апреля 2019
Toyota Highlander

Toyota снизила цены на Highlander

04 октября 2017

 Новости Toyota Highlander

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 какие инстинкты пробуждает новая версия Тест драйв
27 июля 2020

Lada Xray Cross
"Какие инстинкты пробуждает новая версия Lada XRAY Cross"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 первый и единственный
Тест драйв
24 июля 2020

Hyundai Solaris
"Первый и единственный"
KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров. часть 2
Тест драйв
22 июля 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров (часть 2)"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 3 0 5