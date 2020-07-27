Toyota запатентовала Highlander нового поколения для России

В России кроссовер нового поколения будет продаваться с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым мотором V6

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения большого кроссовера Highlander нового поколения. Точная дата начала продаж машины на нашем рынке пока неизвестна. Ранее японская компания сообщала, что до российских дилеров автомобиль доберется этим летом.

Новый Highlander, как и прежний, предложат в семиместном исполнении салона с посадочной формулой 2+3+2. В России кроссовер будет продаваться с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым мотором V6. Мощность двигателя составляет 249 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой коробкой передач.