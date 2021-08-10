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10 авг 2021

Для Toyota Land Cruiser приготовили новый двигатель

Для Toyota Land Cruiser приготовили новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Не успел Land Cruiser 300 выйти на наш рынок, как производитель анонсировал для него новый мотор!

Впрочем, новый он только для нас – речь идет о шестицилиндровом дизельном моторе, который развивает 299 лошадиных сил.  Что касается крутящего момента, то его величина составляет 700 Ньютон-метров.  Производитель заявляет сравнительно низкие показатели расхода топлива -  всего девять литров в смешанном цикле. Если взглянуть на динамические показатели, что можно отметить неплохой разгон до сотни – семь секунд.

Новый двигатель будет доступен для всех комплектаций автомобиля. Цены на дизельный Toyota Land Cruiser 300 в базовой комплектации «Элеганс» будут стартовать с отметки в 5 557 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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