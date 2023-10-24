Как Toyota видит электрический Land Cruiser?

Японская компания Toyota опубликовала изображения, демонстрирующие возможный дизайн электрического Land Cruiser Se

Фактических подробностей об электрическом внедорожнике компания практически никаких не дала. Известно, что концептуальный автомобиль обладает 7-местной компоновкой салона, а размеры примерно сопоставимы с Toyota Highlander (длина - 5150 мм, ширина - .1990 мм, высота - 1705 мм, а колесная база - 3050 мм). Также говорится, что электрическая силовая установка будет иметь достаточно высокий крутящий момент.

Дизайн электрического “Крузака” никак не связан с актуальными версиями внедорожника. Автомобиль получил яркую светодиодную оптику, “угловатые” пропорции кузова, камеры заднего вида, вместо зеркал и небольшой спойлер над дверью багажника. Изображения возможного салона внедорожника пока не были опубликованы.