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24 окт 2023

Как Toyota видит электрический Land Cruiser?

Как Toyota видит электрический Land Cruiser?
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota опубликовала изображения, демонстрирующие возможный дизайн электрического Land Cruiser Se

Фактических подробностей об электрическом внедорожнике компания практически никаких не дала. Известно, что концептуальный автомобиль обладает 7-местной компоновкой салона, а размеры примерно сопоставимы с Toyota Highlander (длина - 5150 мм, ширина - .1990 мм, высота - 1705 мм, а колесная база - 3050 мм). Также говорится, что электрическая силовая установка будет иметь достаточно высокий крутящий момент.

Дизайн электрического “Крузака” никак не связан с актуальными версиями внедорожника. Автомобиль получил яркую светодиодную оптику, “угловатые” пропорции кузова, камеры заднего вида, вместо зеркал и небольшой спойлер над дверью багажника. Изображения возможного салона внедорожника пока не были опубликованы.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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