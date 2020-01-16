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16 янв 2020

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

Долгожданная смена поколения должна состояться уже в текущем году. Примерную дату премьеры уже назвали японские СМИ

По информации BestCarWeb, презентация состоится в августе. Автомобиль получит имя Land Cruiser 300 и множество технических изменений. В частности, говорится об адаптации платформы TNGA к рамной конструкции внедорожника. Правда, что бы это могло значить, журналисты не уточняют: TNGA разрабатывалась для переднеприводных легковушек.

Что касается моторов, то по предварительным данным LC300 получит модернизированный 4,6-литровый бензиновый V8, чья мощность достигнет 318 л.с. В модельной гамме появится гибрид с 3,5-литровым мотором. Якобы отдача самого ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, еще около 180 л.с. добавит электромотор. Плюс к этому появится битурбированный 3,5-литровый мотор V6 серии V35A-FTS, мощность которого составит 415 л.с. Данный агрегат сейчас устанавливают на седан LS 500h.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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