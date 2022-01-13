Новый Toyota Land Cruiser достойно выступил на краш-тесте

Безопасность рамного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 в праворульной версии проверили по правилам независимой организации ANCAP (Австралия)

В программу данного краш-теста входят семь испытаний, включая боковые удары, фронтальный удар о 40-процентное перекрытие (скорость 60 километров в час) и фронтальный удар на 50 км/ч о жесткий барьер с 100-процентным перекрытием.

К слову, на испытания был выведен внедорожник в базовой комплектации.Из систем безопасности в комплектацию машины входят восемь надувных подушек, преднатяжители передних ремней, подголовники для всех семи мест, адаптивный круиз-контроль, АБС, ESP, автоматическое экстренное торможение, мониторинги «слепых зон» и усталости водителя.

Интересно, но внедорожник "разбился" на максимальные пять звезд. Среди плюсов эксперты отметили сохранение целостности силовой структуры машины и низкий риск травм для водителя и пассажиров. Правда общая оценка все же оказалась на несколько баллов ниже максимальной - 34 против 38. Несколько баллов было снято за то, что при фронтальном ударе передняя часть Land Cruiser 300 может представлять опасность для встречного автомобиля.