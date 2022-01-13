Автомобильный портал Motorpage
13 янв 2022

Новый Toyota Land Cruiser достойно выступил на краш-тесте

Новый Toyota Land Cruiser достойно выступил на краш-тесте

Безопасность рамного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 в праворульной версии проверили по правилам независимой организации ANCAP (Австралия)

В программу данного краш-теста входят семь испытаний, включая боковые удары,  фронтальный удар о 40-процентное перекрытие (скорость 60 километров в час) и фронтальный удар на 50 км/ч о жесткий барьер с 100-процентным перекрытием.

К слову, на испытания был выведен внедорожник в базовой комплектации.Из систем безопасности в комплектацию машины входят восемь надувных подушек, преднатяжители передних ремней, подголовники для всех семи мест, адаптивный круиз-контроль, АБС, ESP, автоматическое экстренное торможение, мониторинги «слепых зон» и усталости водителя.

Интересно, но внедорожник "разбился" на максимальные пять звезд. Среди плюсов эксперты отметили сохранение целостности силовой структуры машины и низкий риск травм для водителя и пассажиров. Правда общая оценка все же оказалась на несколько баллов ниже максимальной - 34 против 38. Несколько баллов было снято за то, что при фронтальном ударе передняя часть Land Cruiser 300 может представлять опасность для встречного автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
TJM Toyota Land Cruiser 300

Ателье TJM прокачало Land Cruiser для серьезного бездорожья

29 декабря 2021
рестомод Toyota Land Cruiser 60

Взгляните на рестомод Toyota Land Cruiser 60

13 декабря 2021
Toyota Land Cruiser

Очередь ожидания на новый Land Cruiser растянулась на четыре года!

09 сентября 2021

Для Toyota Land Cruiser приготовили новый двигатель

10 августа 2021
Toyota Land Cruiser GR Sport

Представлен экстремальный Toyota Land Cruiser GR Sport

03 августа 2021
Toyota Land Cruiser FJ40

В Toyota выпустят запчасти для старого Land Cruiser

02 августа 2021

 Новости Toyota Land Cruiser

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
KIA Ceed - kia ceed (2022) «и вновь продолжается спорт»
Тест драйв
07 января 2022

KIA Ceed
"«И вновь продолжается спорт»"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) в чем можно положиться на subaru forester
Тест драйв
05 января 2022

Subaru Forester
"В чем можно положиться на Subaru Forester"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 3 4