Новый Toyota Land Cruiser получит очень мощный двигатель

Американский блогер Кирк Крейфельс умудрился где-то раздобыть чертежи новенького «Крузака», и если верить им, то на рынок выйдет уже знакомая нам машина

Во всяком случае, это касается внешности автомобиля – по большому счету она практически не изменится. Конечно же, здесь будут присутствовать некоторые косметические изменения вроде новых бамперов или капота, однако общая стилистика будет сохранена. На чертежах, к слову, можно заметить интересную деталь - пятая дверь перестанет быть двухстворчатой.

Теперь разберемся с мощными моторами. Изначально заявлялось, что моторы V8 уступят место младшим двигателям V6. Базовым станет трехлитровый бензиновый агрегат на 275 лошадиных сил. Правда, согласно новым данным, моторы V8 никуда не денутся. Причем они станут основой гибридных силовых установок, общей мощностью в 600 и 700 лошадиных сил.