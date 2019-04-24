Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser

Зарубежные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Toyota готовит новое поколение внедорожника Land Cruiser, который придет на смену нынешней 200-й серии

По предварительным сведениям, концепт нового Land Cruiser 300 могут показать уже этой осенью на Токийском автосалоне. На данный момент нет никакой информации относительно изменений во внешности внедорожника. Зато известно, что в новом поколении автомобиль станет ниже и легче предшественника.

Что касается техники, то на смену двигателю V8 объемом 5,7 литра и мощностью 381 л.с. придет бензиновый битурбированный шестицилиндровый агрегат объемом 3,5 литра. Мощностные характеристики пока не озвучиваются. В отношении коробок передач тоже следует ждать изменений. Предполагается, что на смену восьмискоростному «автомату» придет десятидиапазонный вариант.