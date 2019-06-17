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17 июн 2019

Потери сердечные

Потери сердечные
Автор фото: фирма-производитель

В следующем поколении Toyota Land Cruiser потеряет свой легендарный двигатель V8

Информация на эту тему появилась еще в феврале нынешнего года. Тогда о грядущем отказе от V8 уже во второй половине 2019 года заявляло японское издание Best Car. Однако затем в американском офисе назвали эти данные слухами и опровергли информацию о скорой смене поколений в принципе.

Теперь же новым источником стало австралийское издание CarAdvice. В разговоре с ним руководитель отдела планирования и развития Toyota в Австралии Бернард Надаль (Bernard Nadal) заявил, что «большинство брендов отказываются от V8, будь то бензиновые или дизельные моторы. Как правило, это делается ради повышения эффективности и сокращения выбросов CO2, так что это глобальная тенденция».

Предполагается, что Land Cruiser 300 выйдет в 2021 году и получит турбомоторы V6: как бензиновые, так и дизельные. Также есть мнение, что к 2025 году внедорожник обзаведется гибридной модификацией. Причем эксперты полагают, что начинку автомобиль получит от седана  Lexus LS500h, которая включает 3,5-литровый мотор 8GR-FXS и электродвигатель.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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