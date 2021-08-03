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3 авг 2021

Представлен экстремальный Toyota Land Cruiser GR Sport

Представлен экстремальный Toyota Land Cruiser GR Sport
Автор фото: фирма-производитель

Живые продажи популярного внедорожника уже стартовали, а японский концерн уже спешит представить особую версию Land Cruiser с индексом «GR»

По большому счету «Крузак GR» ничем не отличается от обычного внедорожника – агрегаты те же, да и внешность не сильно изменилась. Однако, есть одно маленькое исключение – доработанная подвеска. В новинке измены точки крепления амортизаторов, а передний и задний стабилизаторы сделаны электронноуправляемыми. Рычаги подвески были также переделаны.

Интересно, но все доработки продиктованы советами пилотов раллийных гонок «Париж-Дакар». Инженеры Toyota активно совещались с ними при разработке новой версии Land Cruiser. Отметим, что совещания происходили неслучайно - в 2023 году Toyota собирается вернуться в ралли, построив болид, как раз, на базе «Крузака».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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