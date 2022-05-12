Представлен обновленный Toyota Land Cruiser 70

Этот легендарный японский внедорожник можно сравнить с отечественным УАЗом, во всяком случае в плане возраста, ведь "Семидесятка" производится без малого уже сорок лет - первые машины сошли с конвейера в 1984 году

Надо сказать, что спрос на данный автомобиль высокий, причем наиболее востребованной машина оказалась в Австралии - она очень хорошо выдерживает местные тяжелые условия. К слову, ходят слухи, что именно его предпочитают использовать и местные золотоискатели. Собственно, австралийский офис Toyota первым и анонсировал обновленный внедорожник. Модель должна получить систему автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов.

Есть еще один важный нюанс - у автомобиля увеличится полная масса (более 3500 килограмм), это автоматически переведет его в разряд средних грузовиков по австралийской классификации. К такому типу машин применяются некоторые послабления в плане требований безопасности, а значит Land Cruiser 70 сможет дольше оставаться на конвейере.