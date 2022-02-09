Автомобильный портал Motorpage
9 фев 2022

Представлен рестомод легендарного Toyota Land Cruiser FJ40

Представлен рестомод легендарного Toyota Land Cruiser FJ40
Автор фото: фирма-производитель

Именно с этой модели начинается  славная история семейства Land Cruiser, машины которого прошли путь от простых трудяг до премиальных внедоржников

Да, поставь рядом современный Land Cruiser 300 и FJ40, поймешь, что между ними пропасть. Старичок FJ40 – это утилитарный транспорт, который создавался с одной целью – быть надежным покорителем бездорожья. Помимо всего прочего он был крайне прост – конструкция автомобиля предполагала, что владелец, открыв капот, мог легко добраться до любого узла.  Отметим, Land Cruiser 40-й серии выпускался с 1960 по 1984 год и был особенно популярен в Америке, где сформировались целые клубы владельцев старых «крузаков».

Разумеется, там, где существуют клубы владельцев, есть и тюнинг-конторы, которые занимаются доработкой данных внедорожников. На один из проектов мы и предлагаем взглянуть. Перед вами рестомод. Небольшой ликбез -  рестомод предполагает, что у машины восстанавливается оригинальная внешность, но агрегаты и оборудование заменяются на современные аналоги.

В нашем случае барабанные тормоза были заменены на дисковые, а штатный 6-цилиндровый бензиновый мотор Toyota-2F уступил место 5,7-литровому V8 производства General Motors. Мощность агрегата не уточняется, но известно, что двигатель работает со штатной 4-ступенчатой механической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 достойно выступил на краш-тесте

13 января 2022
TJM Toyota Land Cruiser 300

Ателье TJM прокачало Land Cruiser для серьезного бездорожья

29 декабря 2021
рестомод Toyota Land Cruiser 60

Взгляните на рестомод Toyota Land Cruiser 60

13 декабря 2021
Toyota Land Cruiser

Очередь ожидания на новый Land Cruiser растянулась на четыре года!

09 сентября 2021

Для Toyota Land Cruiser приготовили новый двигатель

10 августа 2021
Toyota Land Cruiser GR Sport

Представлен экстремальный Toyota Land Cruiser GR Sport

03 августа 2021

 Новости Toyota Land Cruiser

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 (2021) чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного Тест драйв
08 февраля 2022

Lexus GX
"Чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного"
Infiniti QX55 - как далеко можно уехать от асфальта на infiniti qx55 (2022)
Тест драйв
07 февраля 2022

Infiniti QX55
"Как далеко можно уехать от асфальта"
Audi A3 - audi a3 (2021) треть оборота
Тест драйв
04 февраля 2022

Audi A3
"Треть оборота"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 9 7