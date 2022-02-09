Представлен рестомод легендарного Toyota Land Cruiser FJ40

Именно с этой модели начинается славная история семейства Land Cruiser, машины которого прошли путь от простых трудяг до премиальных внедоржников

Да, поставь рядом современный Land Cruiser 300 и FJ40, поймешь, что между ними пропасть. Старичок FJ40 – это утилитарный транспорт, который создавался с одной целью – быть надежным покорителем бездорожья. Помимо всего прочего он был крайне прост – конструкция автомобиля предполагала, что владелец, открыв капот, мог легко добраться до любого узла. Отметим, Land Cruiser 40-й серии выпускался с 1960 по 1984 год и был особенно популярен в Америке, где сформировались целые клубы владельцев старых «крузаков».

Разумеется, там, где существуют клубы владельцев, есть и тюнинг-конторы, которые занимаются доработкой данных внедорожников. На один из проектов мы и предлагаем взглянуть. Перед вами рестомод. Небольшой ликбез - рестомод предполагает, что у машины восстанавливается оригинальная внешность, но агрегаты и оборудование заменяются на современные аналоги.

В нашем случае барабанные тормоза были заменены на дисковые, а штатный 6-цилиндровый бензиновый мотор Toyota-2F уступил место 5,7-литровому V8 производства General Motors. Мощность агрегата не уточняется, но известно, что двигатель работает со штатной 4-ступенчатой механической коробкой передач.