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9 авг 2018

Рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200

Рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200

Флагманский внедорожник Land Cruiser 200 компания Toyota производит уже более десяти лет и, кажется, не собирается с ним расставаться. Модель уже пережила два фейслифтинга и готовится к третьему

Судя по первым фотографиям, которые были сделаны на Ближнем Востоке, как и прежде серьезных изменений во внешности внедорожника ждать не стоит. Спереди обновится радиаторная решетка, которая лишится пары горизонтальных ламелей, бампер и расположение противотуманных фар. Сзади изменений и того меньше: изменилась нижняя часть бампера.

О том, что нового будет в салоне внедорожника пока неизвестно. Вероятнее всего, в интерьере изменений будет больше, чем снаружи. Toyota Land Cruiser 200 может получить новую переднюю панель и современную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, внедорожник должен обзавестись комплексом систем безопасности, включающим в себя активный круиз-контроль, системы экстренного торможения и удержания в полосе.

А вот по технической части изменений и вовсе не стоит ждать. В зависимости от рынка «Крузак» будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом от 4 до 5,7 литров и 4,5-литровым турбодизелем. Не исключено появление нового 8-ступенчатого «автомата».

Когда автомобиль будет представлен пока не известно.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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