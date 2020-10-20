Toyota Land Cruiser получит спортивную версию

У внедорожника следующего поколения будет спортивная модификация, разработанная специалистами Gazoo Racing

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения может получить спортивную версию GR, разработанную автоспортивным подразделением японской марки — Gazoo Racing. Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает издание Motoring. По предварительным данным, Toyota Land Cruiser GR будет отличаться от стандартного внедорожника особым кузовным обвесом, усиленной подвеской со специальными настройками, а также более мощным двигателем. Не исключено, что автомобиль оснастят новым четырехлитровым мотором V8 от Lexus, который разрабатывают для будущего флагманского внедорожника LQ и спортивной F-версии купе LC.

Собеседник Motoring отметил, что версии GR в дальнейшем появятся и у других моделей Toyota, в том числе у пикапа HiLux. На данный момент спортивные GR-модификации есть у купе Toyota Supra, седана Corolla, компактного кроссовера C-HR, а также у маленького хэтчбека Yaris, который дебютировал в начале 2020 года.